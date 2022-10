Dinamo Zagabria-Milan, Pioli: “Occhio a Petkovic e Orsic. Stiamo bene”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato di Dinamo Zagabria-Milan, partita valida per la 5^ giornata del gruppo E di Champions League

Pioli su Dinamo Zagabria-Milan

Sull'atmosfera che ci sarà allo stadio 'Maksimir': "Giocare in ambienti caldi credo sia più motivante che in altre situazioni. È chiaro che darà una carica ulteriore ai nostri avversari, ma ci saranno anche i nostri tifosi. Per superare certe sfide devi anche avere un certo carattere e bisogna rimanere concentrati sul nostro gioco e dobbiamo cercare di farlo al meglio".