Diego Lopez su Tonali: “Farà una grande carriera, il Milan deve tenerlo”

Le ultime notizie sul mercato del Milan. Diego Lopez, ex calciatore e attuale allenatore, ha parlato del futuro di Sandro Tonali

Intervenuto ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com', l'ex capitano del Cagliari, Diego Lopez, ha parlato del futuro di Sandro Tonali. Il giovane centrocampista in forza al Brescia non è ancora stato riscattato dal Milan. Queste le parole dell'allenatore uruguayano a riguardo. "Quando un calciatore va da una squadra minore ad una big può pagare il cambio. Farà sicuramente una grande carriera. Non so se al Milan o da un'altra parte. Deve trovare continuità, non è semplice. Il Milan deve tenerlo". Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime