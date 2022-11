Milan, Dida su Kakà: “Dimostrava la sua qualità in ogni partita”

L'ex portiere del Milan Nelson Dida si è espresso su Kakà, soffermandosi sulla rete messa a segno contro il Celtic in Champions League

Fabio Barera

Una degli argomenti che maggiormente stanno tenendo banco negli ultimi giorni tra gli ex giocatori rossoneri è il gol segnato da Kakà in Champions League contro il Celtic. Sul tema si sono espressi diversi compagni del brasiliano in quel Milan, da Oddo ad Ambrosini.

Anche l'ex portiere del Milan, Nelson Dida, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un'intervista a Milan TV, nel format On the pitch. Oltre ad aver commentato il coast to coast di Kakà, il brasiliano si è soffermato sul suo connazionale anche dal punto di vista del giocatore in sé, al di là della rete. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Dida su Kakà — "Veramente per tutti noi che lo abbiamo conosciuto e abbiamo giocato insieme, anche per il Milan, sappiamo la qualità che aveva, la dimostrava ogni partita. È un grande: passare la palla come lui non lo fa nessuno, togliergli la palla era difficile. Quando ha preso palla a centrocampo ed è partito mi sono detto: 'Sicuramente arriverà in porta'. Ha fatto un bellissimo gol nel momento in cui avevamo bisogno".