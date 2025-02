Di Vaio (DS del Bologna): “Ecco perché Calabria ha lasciato il Milan”

Di Vaio (DS del Bologna): "Calabria? Un segnale importante. Ha lasciato il Milan per..."

"Abbiamo fatto quello che volevamo fare, sostituendo un giocatore importante come Posch con un altro di grande esperienza come Calabria che ha lasciato il Milan perché crede nel progetto e vuole giocarsi le sue carte nella nostra squadra, questo è un segnale importante. Poi abbiamo preso un ragazzo giovane di grande talento, che ha avuto un po' di sfortuna lo scorso anno ma crediamo che anche per il futuro possa essere un buon colpo".