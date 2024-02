Di Stefano: “Due bocciati nel Milan. Il Diavolo cambia identità quando…”

"E’ chiaro che ieri c’è stata una rotazione talmente ampia che ha mostrato dei difetti, soprattutto a livello offensivo: male Okafor, malissimo Chukwueze, lo stesso Jovic ha impattato male la partita nel primo tempo e finito peggio nel secondo tempo con l’espulsione, pessima ai fini del risultato e della tenuta di squadra. Non bene in mezzo al campo, non bene Malick Thiaw in difesa ma in generale tutto l’apparato difensivo non ha fatto una gran partita".

"E' una sconfitta che deve portare spunti e riflessioni, e non solo per quello che è stato ma per quello che sarà. La mia sensazione, che vivo spesso il campo da queste parti, è che il Milan ha un 11 di assoluto valore che in campo ottiene degli ottimi risultati, ma quando poi partono le rotazioni ampie la squadra cambia identità. Ieri si è visto, non solo per una questione di atteggiamento ma anche di qualità degli uomini, soprattutto in attacco".

