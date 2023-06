Di Stefano: “Maldini è il Milan. Il suo addio ha turbato l’ambiente”

Le parole di Peppe Di Stefano su Paolo Maldini

"È un giorno triste per il Milan, un po’ come ieri. Perché Paolo Maldini non rappresenta solo il club, ma rappresenta un pass par tout per diversi ambiti. Paolo Maldini è stato un uomo di calcio che ha vinto più di tutti da giocatore e da dirigente ha riportato il Milan in alto, vincendo uno scudetto con tre qualificazioni in Champions League consecutive e una semifinale di Champions. C’è aria pesante dalle parti di Casa Milan e aldilà di quello che farà la società nelle prossime settimane, ho l’obbligo di raccontarvi l’aspetto psicologico di questa scelta. Maldini e Massara avevano ancora un anno di contratto e mettere in discussione quello che è stato fatto nelle ultime tre stagioni è impossibile, perché il Milan ha vinto. Discutere le scelte rispetto alla nuova programmazione spetta alla proprietà".