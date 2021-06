Di Stefano: “Donnarumma? Favola finita non a lieto fine” | News

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport sul Milan, ha commentato il trasferimento al Paris Saint Germain da parte di Gianluigi Donnarumma

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato del trasferimento di Donnarumma al PSG. Queste le parole del giornalista. "Come è stata accolta la notizia in Nazionale? Notizia ben accolta dal c.t. Donnarumma non è tornato a Milano nelle 30 ore libere, è rimasto qui a Coverciano col papà e ha avuto contatti continui con il suo agente. Quella che era una favola non finisce a lieto fine. Tutti si aspettavano un rinnovo di contratto. Forse si è tirata troppo la corda. Il Milan ha fatto tutto quello che doveva fare e alla fine è finita così. Il giocatore ora dovrà vivere lontano dalla sua città, dove è diventato uomo dopo esserci arrivato a 14 anni. Si chiude una bella storia d'amore che, purtroppo, non è stata a lieto fine. Dovrebbe avere la maglia numero 99 al PSG".