Di Marzio: “A Tonali è bastato un anno per diventare importante nel Milan”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni su Sandro Tonali dopo la grande partita di ieri

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha parlato di Sandro Tonali. Queste le sue dichiarazioni: "Non assomiglia a Pirlo e nemmeno al suo idolo Gattuso. E' un giocatore con caratteristiche particolari. Sta ancora maturando e quindi chi lo allenerà potrebbe scoprire anche nuove qualità. Contro il Verona è stato un capolavoro tattico di Pioli il quale ha capito di poter sfruttare le capacità di inserimento di Tonali. Sandro è cresciuto soprattutto dal punto di vista mentale. A volte c'è troppa fretta con i giovani, a lui è bastato un anno per diventare importante per il Milan. Il fatto di essere milanista lo ha aiutato. Ora stiamo scoprendo un grande giocatore. Come tutti i giovani aveva bisogno anche lui solo un po' di tempo". Milan, le top news di oggi: esclusiva Icardi, ultime sul futuro del club.