Di Marzio: “Milan, prendi un attaccante. Julian Alvarez non ti serve”

L'ex allenatore Gianni Di Marzio ha parlato del mercato del Milan e della sfida di domenica contro il Napoli. Queste le dichiarazioni

Julian Alvarez da Milan? "Non è una prima punta ma un numero 10. Non credo sia la tipologia che serve a Milan e Juventus".

Milan-Napoli: da questa sfida verrà fuori l'anti-Inter? "Il Napoli si deve guardare dietro, se non vince a Milano. Al Napoli mancano i migliori titolari. Anguissa rientra ma non sarà al meglio, mancherà Osimhen, oltre a Koulibaly. Le seconde linee non sono la stessa cosa". Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.