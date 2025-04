Di Marzio: “Mercato Milan? Molto passerà da questo. Theo e Leao, vi dico…”

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del Milan e del mercato rossonero in vista dell'estate: "Molto passerà dal budget che la proprietà darà al nuovo direttore sportivo tenendo conto del fatto che il Milan non avrà gli introiti della Champions League. Poi ci sono due situazioni che incideranno sul mercato del Diavolo, cioè i rinnovi di Theo Hernandez e di Maignan. Prolungheranno o verranno ceduti in estate? Poi c'è un altro punto interrogativo che è Leao: sarà al centro del Milan anche per il nuovo ds e il nuovo allenatore?".