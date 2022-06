Di Marzio: “Credo che Maldini e Massara rinnoveranno presto” | News

Intervenuto durante 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato dei rinnovi di Maldini e Massara. Queste le sue dichiarazioni: "Io penso che rinnoveranno presto però non ho le tempistiche perché non le sanno nemmeno Maldini e Massara. Io credo che, aldilà della firma materiale che arriverà, non ci siano dubbi, ma anche avere un'idea chiara di quanto poter spendere sul mercato. Botman continua ad aspettare il Milan. Anche oggi continua a tentennare sul Newcastle perché spera che il Milan possa chiudere, ma quanto può aspettare? Bisogna capire anche quanto il Milan può investire sul mercato. C'è stato il cambio di proprietà che ha rallentato gli aspetti burocratici, ma ancora non c'è una firma sul rinnovo.".