Di Marzio: “Infortunio Kjaer? Il Milan si prenderà il tempo per capire cosa fare”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato, ha parlato delle possibili operazioni a gennaio da parte del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'calciomercato.it', Gianluca Di Marzio ha parlato di un possibile acquisto in difesa dopo l'infortunio di Simon Kjaer. Queste le parole dell'esperto di mercato. "Aspettiamo domani per capire la reale entità dell'infortunio, quanto dovrà restare fermo. E' chiaro che il Milan capirà se dovrà intervenire e che tipo di intervento dovrà fare. Dipende anche dalla Champions: se dovesse andare avanti o scendere in Europa League ci sarà la necessità impellente di prendere un giocatore in quel ruolo. Solo con il campionato la società potrebbe rimanere così. Ma credo che il club si prenderà il giusto tempo per capire cosa fare". Milan, le top news di oggi: novità sulle condizioni di Kjaer e non solo.