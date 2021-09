Di Marzio: “Il Milan ha tutto per giocarsela fino in fondo” | News

Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha parlato del Milan alla vigilia del delicato match di domani contro lo Spezia: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Gianluca Di Marzio ha parlato del Milan alla vigilia del match contro lo Spezia. Queste le parole del noto giornalista. "L'anno scorso il Milan andava benissimo in trasferta, quest'anno ha iniziato bene in casa. Il Milan è maturato ancora di più rispetto all'anno scorso, anche se deve fare i conti con un po' troppi infortuni che non permette a Pioli, per esempio, di schierare Ibrahimovic e Giroud insieme. Credo che il Milan abbia tutto per giocarsela fino in fondo, ha una rosa più completa e con più alternative rispetto all'anno scorso. E' anche vero però che in questa stagione gioca la Champions e bisognerà vedere quanto peserà. Contro lo Spezia non sarà facile, è un avversario complicato che ha tanti giocatori giovani, veloci e sbarazzini". Calciomercato Milan, Theo Hernandez tra rinnovo e PSG: le ultime.