Di Marzio: “Con Kjaer fuori come si fa a non pensare ad un rinforzo”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato delle possibili operazioni da parte del Milan dopo l'infortunio di Kjaer

Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', trasmissione di 'Radio 24', Gianluca Di Marzio ha parlato dei possibili movimenti di mercato del Milan a gennaio. Queste le sue parole. "Con tutti questi infortuni le squadre potrebbero cambiare strategie. Ho parlato con Maldini a Montecarlo e mi diceva che non avrebbero fatto nulla a gennaio, ma con Kjaer fuori come fai a non pensare ad un rinforzo. E' presto per dire cosa farà il Milan sul mercato, bisogna aspettare come andrà la partita col Liverpool, se giocherà la Champions o l'Europa League". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, arriva Alvarez?