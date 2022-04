Di Marzio: “Botman vicino, Origi non è ancora fatta. Su Berardi…”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ai movimenti in entrata e in uscita del Milan

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Credo che possa essere l'estate di Berardi. So che piace al Milan ed alla Roma, se dovesse partire Zaniolo. Scamacca? Oggi non è l'obiettivo dei rossoneri. Il Milan sicuramente farà il difensore centrale. Botman ad oggi è vicino anche se non è una trattativa conclusa. Ci son stati vari incontri, ci sono i margini per poter arrivare ad un'intesa con il Lille. Dipenderà molto anche dal rinnovo o meno di Romagnoli, con Kjaer che avrò un recupero lento. Ci sta che il Milan debba prendere un difensore, così come un centrocampista. Kessié va via, potrebbe essere Sanches il sostituto. In attacco c'è questa possibilità di prendere Origi, ma non è ancora fatta. Il Milan ha fatto un'offerta, Origi la sua contro richiesta. Adesso sta al giocatore accettare o meno".

"C'è anche il discorso di Ibrahimovic", prosegue Di Marzio. "Smettere una volta vinto lo scudetto? E' uno scenario plausibile conoscendo il carisma, la voglia di finire da vincente. Una cosa è dire ho vinto lo scudetto e smettere con serenità, un'altra e non vincere e provarci ancora. Lui è terrorizzato dal dopo calcio, secondo me avrà ancora voglia di continuare. E' un personaggio carismatico, è difficile dire quando smetterà. Il Milan se dovesse fare un'offerta contrattuale ovviamente non sarà come quella degli ultimi anni. Ibra se continuerà non lo farà per i soldi". Milan, le top news di oggi: esclusiva Ventura, ultime su Ibrahimovic.

