Di Lorenzo: “Prima dicevano che non eravamo da Champions. Adesso…”

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato del club azzurro. Queste le sue dichiarazioni: "In molti avevano detto che questo Napoli non avrebbe potuto lottare per la Champions, adesso ci dicono che siamo da Scudetto. Non ci interessa delle voci, non abbiamo ancora fatto niente, ma abbiamo tanto entusiasmo". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza e il futuro di Leao.