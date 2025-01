Antonio Di Gennaio , ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato della lite tra Sergio Conceicao e Davide Calabria accaduta al termine di Milan-Parma. Di Gennaro è intervenuto in collegamento a Maracanà durante Tmw Radio. Ecco il suo parere sull'accaduto. "Quello che è successo tra Calabria e Conceicao non sarebbe successa con altri dirigenti. E' una cosa molto grave ".

Milan, Di Gennaro: "Calabria e Conceicao? Non sarebbe successo con..."

Di Gennaro continua: "A me successe a Bari al mio terzo anno negli spogliatoi, ma ci sta, in campo così no, è brutto per un club di fama mondiale come il Milan". Questo il parere dell'ex attaccante sull'accaduto. Sia Calabria che Conceicao, nel post partita, hanno chiarito quanto fosse accaduto. Nonostante questo sono comunque scoppiate le polemiche e le varie opinioni tra i social, addetti ai lavori, ex giocatori e opinionisti. Calabria non ci sarà contro la Dinamo Zagabria vista la squalifica.