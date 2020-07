Di Gennaro: “Pioli? Non capisco perché si parli solo di Rangnick”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Antonio Di Gennaro, ex calciatore fra le altre di Fiorentina e Bari, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, e ha parlato del Milan e della gestione degli allenatori in questa tribolata stagione 2019/2020.

Di Gennaro ha dichiarato: “Se vediamo, da quando è andato via Berlusconi, ha speso cifre importanti ma le cose sono andate male perché mancavano serenità, visione d’intenti. Poi sono arrivati nuovi dirigenti, un progetto di un calcio diverso che però si è arenato subito. Gattuso ha fatto un lavoro eccezionale, a Giampaolo non è stato dato tempo, mentre Pioli da quando è arrivato si è cominciato subito a parlare di Rangnick e non so il perché. Lui però sa gestire il gruppo, merita tutte le attenzioni”.

