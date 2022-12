Di Gennaro: “Giroud non ha sopperito Benzema, ma sembra un ragazzino”

Intervenuto su 'Radio Anchio Sport', Antonio Di Gennaro ha parlato del Mondiale e, in particolar modo, della Francia. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore: "La più attrezzata è la Francia, nonostante tutte le assenze, Deschamps è stato bravo a sostituire soprattutto Pogba e Kanté. con giovani di grande personalità come Tchouaméni. Non dico che ha sopperito Benzema, tra l'altro non amato dal gruppo, però Giroud sembra un ragazzino di 18 anni e poi Mbappé incide più di chiunque altro". Milan, in Germania sicuri: "Leao non vuole rinnovare".