Di Gennaro: “La Fiorentina ha dato un bel pacco al Milan con Jovic…”

Antonio Di Gennaro , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Bruno Firenze' in merito al trasferimento di Luka Jovic dalla Fiorentina al Milan . Ecco le sue parole.

Le parole di Antonio Di Gennaro

"In attacco? Per me il punto di riferimento è Beltran, la mia sensazione è che Nzola soffra proprio il fatto di essere stato richiesto espressamente dall'allenatore. Un altro esempio? Aramu, che a Venezia faceva il bello e il cattivo tempo e con il Genoa non si è mai visto. Il gol di Bonaventura è di una fattura squisita, la sua leadership a Milano non l'avevo mai vista, è una cosa tutta viola. A 34 anni. Faccio poi una battuta: che pacchetto che avete dato al Milan con Jovic...".