Di Gennaro sulla difesa del Milan: “Se arriva Tanganga è completa”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore di Fiorentina e Verona, ha detto la sua sulla difesa del Milan e sul possibile arrivo di Japeth Tanganga. Come noto, i rossoneri sono in trattativa con il Tottenham ed avranno un incontro con Fabio Paratici per trovare una quadra sulla formula del trasferimento. Si ragiona sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.