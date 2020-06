Di Canio: “Rangnick al Milan? Lo trovo assurdo, ecco perché”

NEWS MILAN – Paolo Di Canio dice la sua in merito alla possibilità che Ralf Rangnick arrivi al Milan dalla prossima stagione. Ai microfoni di Sky Sport, ecco il suo pensiero: “Non capisco perchè il Milan deve pregare un tecnico come Rangnick a venire”.

Poi Di Canio aggiunge, e critica, Rangnick: “È un bravo allenatore, ma non ha un grande passato. Per la grandezza di questo club, non capisco questa cosa. O vedono in lui delle qualità incredibili o io trovo assurda questa situazione”.

In realtà non è affatto scontato che Rangnick al Milan faccia l’allenatore e basta. Anzi, è più probabile che gestisca l’area sportiva e affidi il ruolo di allenatore ad un altro di sua fiducia (qualche settimana fa si parlava di Nagelsmann). Insomma, l’arrivo del manager tedesco serve più per la gestione del mercato, che per la parte di allenatore. Poi, vedremo cosa succederà.

