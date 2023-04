Di Canio: “Impressionato dal Milan, tattica di Pioli eccezionale”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato la grande vittoria del Milan contro il Napoli capolista. L'ex giocatore ha parlato di una tattica eccezionale messa in piedi da Pioli, congratulandosi con l'allenatore rossonero: "Strategia tattica eccezionale di Pioli. Ottimi raddoppi su Kvara, a centrocampo Milan devastante. Io sono rimasto impressionato. 90 minuto così non me l'aspettavo".