Di Biagio su Donnarumma: “Tra i portieri più forti della nostra storia”

Di Biagio su Donnarumma

"Gigio è talmente tanto forte e ha talmente bruciato le tappe che qualsiasi cosa positiva fa viene ignorata, nel momento in cui fa un errore anche eclatante viene evidenziato anche con un po' di cattiveria. Forse perché c'è stata questa gestione quando è andato via dal Milan in questo modo e tutti sono rimasti un po' male, forse perché è un ragazzo che a 17 anni ha avuto un successo incredibile e magari a volte il successo non viene pagato. Anzi non sei ben visto da tante persone e allora succede anche questo purtroppo, nessuno ti perdona il successo a volte qui in Italia. Però lui si deve mettere in testa che è uno dei portieri più forti della nostra storia, che a livello di numeri eguaglierà praticamente tutti i record e si deve rendere conto che la situazione è questa, ma lui è talmente maturo e cosciente di questa cosa che ha la serenità per poter andare avanti. La cosa che gli posso dire è di comportarsi da professionista come ha sempre fatto e di crescere, perché non ci si può accontentare e perché l'errore è dietro l'angolo".