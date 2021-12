Di Biagio: “Scamacca somiglia al primo Ibrahimovic, quello dell’Ajax”

Gigi Di Biagio, ex allenatore dell'Italia Under 21, ha speso delle parole su Gianluca Scamacca paragonandolo a Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Gigi Di Biagio ha parlato di Gianluca Scamacca paragonandolo ad un grande attaccante: Zlatan Ibrahimovic. "Somiglia al primo Ibrahimovic, quello dell'Ajax. Ancora sta completando la propria crescita proprio come lo svedese in quel periodo. Ma è sfrontato e spensierato e fa giocate di altissimo livello in modo molto naturale. Ha la tecnica di un giocatore alto 1,75 e la fisicità di uno di 1,95 come lui. Può diventare un centravanti di grandissimo livello". Ecco come e dove vedere Milan-Salernitana in tv o in diretta streaming >>>