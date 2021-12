Deulofeu: “Spero che il Milan vinca lo scudetto in questa stagione” | News

Gerard Deulofeu, ex attaccante rossonero e oggi all'Udinese, si augura che il Milan possa conquistare lo scudetto

Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese ed ex Milan, si augura che la sua ex squadra possa vincere lo scudetto. Queste le sue parole ai microfoni di 'The Italian Football Podcast'. "La mia squadra preferita tra le pretendenti allo scudetto è sicuramente il Milan, perché ci ho giocato. Quindi spero che il Milan, dopo che lo avremo battuto questo sabato ovviamente, vinca lo scudetto in questa stagione". Milan, le top news di oggi: i retroscena di Ibra. Un portiere nel mirino.