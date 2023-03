Deschamps su Maignan: “Non è facile sostituire Lloris, ma Mike è Mike”

Didier Deschamps ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al portiere del Milan e della Francia Mike Maignan

Al termine del match tra Francia e Irlanda, terminato con un successo de Les Bleus, il Commissario Tecnico Didier Deschamps ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente TF1, soffermandosi in modo particolare su Mike Maignan. Il portiere del Milan, infatti, così come avvenuto contro l'Olanda quando aveva parato un rigore a Memphis Depay a risultato già acquisito, ha compiuto un intervento prodigioso salvando il risultato. L'allenatore transalpino ha sostenuto come sia complicato sostituire Hugo Lloris, ma Maignan ci stia riuscendo. Di seguito le sue parole a riguardo.