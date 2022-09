Deschamps su Giroud: “Sempre utile, sta facendo di tutto per i Mondiali”

In attesa di scendere in campo questa sera contro la Danimarca nell'ultima e decisiva giornata di Nations League , l'attaccante della Francia e del Milan , Olivier Giroud , vuole provare a convincere il proprio CT a convocarlo ai prossimi Mondiali . A tal proposito, ecco la replica dello stesso Didier Deschamps in un'intervista rilasciata a Telefoot:

"Olivier è sempre stato utile in nazionale, lui sa bene che giocherà. Portarlo al Mondiale? Sta facendo di tutto per esserci ma non si tratta solo di lui, non ho ancora tutti gli elementi per valutare".