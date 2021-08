Deschamps: “Giroud in Nazionale? Non posso dare rassicurazioni”

Olivier Giroud rischia di perdere il posto in Nazionale? Le parole del commissario tecnico Didier Deschamps destano preoccupazione

Il commissario tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps , ha parlato ai microfoni dell'Equipe in merito alle convocazioni per i prossimi impegni della Francia . L'allenatore si è soffermato anche sul neo attaccante del Milan , Olivier Giroud , con dichiarazioni abbastanza pungenti.

Ecco le sue parole: "Sono stato onesto e trasparente. La sua situazione nel club era cambiata. So molto bene cosa ha fatto, e ha fatto molto bene. Era il 2018, ma oggi siamo nel 2021 e non sono qui per dare rassicurazioni". Giroud viene arruolato continuamente in nazionale sin dal 2011. Con la maglia della Francia, l'attaccante ha collezionato 110 presenze, segnando 46 gol.