Derby, Teo Teocoli: “Milan favorito perché ha meno contagiati”

Derby, parola a Teo Teocoli

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del derby di Milano l’attore pugliese Teo Teocoli.

“Particolare un derby con mille persone, mi sa che 900 saranno interisti. Lo seguo da solo, a casa, da Ibiza. Visto l’orario tengo un televisore in salotto e uno in cucina, al primo calcio d’angolo andrò a tagliarmi una fetta di prosciutto. Il calcio ci tiene compagnia in un periodo così brutto. Il Milan non può giocarsela con le prime, ma è favorito visto che ha meno contagiati. Scherzi a parte si incontrano due squadre con mentalità differenti: i campioncini in erba del Milan hanno l’anima di Boban e Maldini, l’Inter ha campioni affermati. Sarà una bella prova del fuoco per il Milan e Ibra, che ha valorizzato tutti a partire da Calhanoglu, vorrà dimostrare che il virus ha sbagliato indirizzo”.

