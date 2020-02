Derby, Ringo: “Ibrahimovic è il nostro Lukaku. E’ stata una mossa vincente”

NEWS MILAN – Dj Ringo, grande tifoso rossonero, nell’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato del derby di domenica tra l’Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli: “Mi aspetto un derby vincente. Non abbiamo nessun altro risultato. Dobbiamo ricaricarci mentalmente, dobbiamo scendere in campo e mangiarceli. Ibrahimovic può darci la scossa, non sarà semplice ma ci proviamo”

Ibrahimovic ha lo stesso peso di Lukaku?

“Non ha la sua stessa età ma per noi vale come Lukaku. H asegnato, ne ha sbagliati tanti. Prima Ibra vinceva le partite da solo, ora Ibra ti fa vincere con l’aiuto della squadra”.

Ibrahimovic ha 38 anni…

“Non eravamo in un bel periodo. In questo momento Ibra serve tantissimo, è stata una mossa vincente e ben venga. Se fossimo stati vincenti non avremmo chiamato Ibrahimovic”

Se si perde cosa succede?

“Niente. In Europa ci dobbiamo andare. Se Giampaolo non avesse ritardato un po’ il progetto forse oggi potremmo ancora lottare per la Champions. La strada è ancora in salita ma io vedo luce in fondo al tunnel, anche a livello societario le cose cominciano a funzionare”. Intanto Maldini e Boban pensano a un colpo in attacco per l’estate, continua a leggere >>>

