Derby Milan-Inter, Inzaghi: “Per chi tifo? Rossoneri al primo posto”

Filippo Inzaghi , al termine di Brescia-Pordenone 1-0 in Serie B , è intervenuto in conferenza stampa allo stadio 'Rigamonti'. Interpellato dai cronisti presenti anche sul derby di questa sera tra il suo Milan , con cui ha giocato 300 partite e segnato 126 in carriera e l' Inter allenata dal fratello Simone, l'allenatore delle 'Rondinelle' ha risposto quanto segue.

"Per chi tifo? È una partita complicata: il Milan è nel mio cuore, il tifo per loro è al primo posto. Però seguirò con interesse anche Simone, che sta facendo molto bene: Achraf Hakimi è andato via e hanno venduto anche Romelu Lukaku, Simone si è preso una bella gatta da pelare. Ma sta dimostrando tutto il suo valore". Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>