Derby Milan-Inter, Collovati: “I nerazzurri hanno più da perdere”

Fulvio Collovati, ex di Milan e Inter, ha parlato del derby in programma questa sera. Ecco perché è più importante per i nerazzurri

Renato Panno

Fulvio Collovati, ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', ha parlato del derby Milan-Inter in programma questa sera. Ecco perché la partita è più importante per i nerazzurri: "Il Milan è quasi eliminato dalla Champions, deve puntare al campionato. Anche dovesse perdere avrebbe il tempo di rifarsi. Se l'Inter non vincesse l'obiettivo Scudetto diventerebbe un po' ostico, c'è troppa distanza. I nerazzurri hanno più da perdere rispetto al Milan". Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>