Derby Milan-Inter, Cecchinato: “Sono davvero emozionato, un sogno essere qui”

Marco Cecchinato, noto tennista e tifoso del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter

Marco Cecchinato , noto tennista e tifoso del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter. Queste le dichiarazioni: " Per me è un sogno essere qui. Sono davvero emozionato , più di quando devo scendere in campo. Essere qui a bordocampo prima di un derby è fantastico, sentire i cori della Curva mi fa venire i brividi. Stasera è una partita speciale e difficile, come quando io affronto un altro italiano. L'assenza di Theo è importante , ma siamo una squadra unita. Ibra guiderà la squadra e speriamo di portare a casa tre punti importanti".

Sulla sua stagione: "Non è stata facile, sono in fase di recupero da un infortunio. Quest'anno ho già seguito dal vivo il Milan più volte, anche quando sono all'estero cerco di seguirlo sempre. La mia stagione è finita, farò un po' di vacanza e poi inizierò a prepararmi per la prossima stagione, nella quale voglio tornare in alto. Il match di oggi per me è come quando ho affrontato Djokovic nella semifinale del Roland Garros". Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>