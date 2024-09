Marotta: “Derby perso con il Milan? Capita. Il Nuovo stadio è una priorità”

La questione stadio

L'Inter ha a disposizione un'opzione per l'acquisto dell'area Cabassi a Rozzano, valida fino alla fine di gennaio 2025. Tuttavia, resta aperta anche la questione San Siro, strettamente legata al Milan per il progetto del nuovo stadio. Marotta ha affermato: "Stiamo lavorando molto e discutendo ampiamente sul tema dello stadio. È un obiettivo prioritario per la proprietà, ma per correttezza non posso aggiungere altro".