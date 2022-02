Derby Inter-Milan, Sacchi:” Brahim Diaz ha messo a posto il Diavolo”

Arrigo Sacchi, leggenda vivente rossonera, ha parlato della clamorosa vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Le dichiarazioni

Arrigo Sacchi, leggenda vivente rossonera, ha parlato della clamorosa vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Chi avrebbe pensato, alla fine del primo tempo, che il Milan avrebbe vinto questa partita? Nessuno, proprio nessuno. Il calcio è bello anche per queste stranezze. L'Inter ha fatto come fanno tutte le squadre italiane: una volta in vantaggio, anziché cercare il ko, si preoccupano di gestire, rallentano il ritmo. Con Diaz il Milan si è messo a posto e Brozovic è stato costretto a correre dietro a un avversario invece di farsi rincorrere da Kessie. Sistemato in mezzo al campo, sulla trequarti, Diaz ha dato fastidio perché riceveva il pallone in una posizione di pericolo. Giroud è stato bravissimo. Un centravanti come lui soffre se non ha l'appoggio di tutta la squadra e per più di un'ora è rimasto isolato. Ma lui è un generoso, corre tanto, si fa trovare sempre pronto. La giocata sul secondo gol è stata bellissima. Il Milan deve riprendere tranquillità e deve tornare a essere quello che è stato nella prima parte della stagione, cioè un collettivo".