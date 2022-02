Derby, Ordine: “Kessie trequartista? Ecco perché Pioli ha sbagliato”

Il giornalista Franco Ordine ha criticato la scelta di Stefano Pioli di mettere Franck Kessie trequartista nel derby Inter-Milan

Il giornalista Franco Ordine ha criticato la scelta di Stefano Pioli di mettere Franck Kessie trequartista nel derby Inter-Milan. Questo il suo pensiero espresso dagli studi di 'Mediaset': "L'Inter è stata presuntuosa, ha pensato di aver già vinto la partita alla fine del primo tempo. Il Milan, invece, è stato umile. Pioliha sbagliato la scelta iniziale di mettere Kessié trequartista, a marcare Brozovic; l'interista se l'è portato in giro per tutto il campo. Anche psicologicamente è stato uno sbaglio, perché così hai dimostrato alla tua squadra un atteggiamento passivo, come se volessi solo difenderti! Stanno massacrando Inzaghi per i cambi sbagliati fatti in momenti non opportuni, ma secondo me l'unica sostituzione errata è stata quella di Brozovic, un giocatore troppo importante per questa Inter".