Derby Inter-Milan, Onofri: “Inzaghi non si aspettava certe cose”

"Siamo solo alla quinta partita, la rosa (dell'Inter) la ritengo la più forte del campionato, non lo sta dimostrando pienamente ora, ma è chiaro che il calcio è così. Il Milan sembrava in crisi ma poi è venuto fuori con una partita speciale. Nelle prime partite è difficile dare giudizi definitivi. Contro il Milan non si aspettava neanche Inzaghi certe cose. Come mentalità siamo ancora distanti dalla Premier, ma vedo un atteggiamento più propositivo da parte di molti. E se non ti metti in questa mentalità con l'avversario, rischi di fare brutta figura".