Derby Inter-Milan, Nosotti: “Leao in forma, Kessie trequartista bella idea”

Il giornalista Marco Nosotti ha affrontato alcuni temi del derby Inter-Milan di Serie A e di alcuni calciatori rossoneri. Le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "E' un bel crocevia. Se l'Inter continuerà ad essere prima in tutte le statistiche sarà difficile fermarla. Se è impossibile per il Milan? No. Pioli ha dato un'identità precisa e un gioco al Milan. Se il Milan dovesse vincere, acquisterebbe tante certezze e le toglierebbe all'Inter. I rossoneri avranno delle assenze importanti, però il Milan ha delle idee ben chiare e ha un Leao che è in grande forma. Kessie trequartista è un'idea interessante per limitare Brozovic. Il trequartista di Pioli deve fare più cose. Deve creare conflitto, non solo schermare Brozovic. Per fermare Brozovic non basta uno schermo solo, ma anche chi si alterna al suo fianco. Se si riesce a costringere l'Inter a giocare come vuole il Milan, i duelli saranno importanti: potranno risolvere tante situazioni in varie parti del campo". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan in tv o in diretta streaming >>>