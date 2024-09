Derby Inter-Milan, Gabbia: “Vittoria merito di Fonseca. Sulla Nazionale …”

"Quando veniamo qua a parlare ai vostri microfoni diciamo sempre la verità, noi non siamo mai contenti e vogliamo sempre cercare di cambiare le cose. Nazionale? Anche quello è certamente un obbiettivo presente nelle carriere di ogni giocatore. Io devo stare tranquillo e giocare come so. La priorità però ad oggi non è quella ma il Milan ed è quello su cui mi concentro. Il nostro obbiettivo è quello di dare il nostro meglio in ogni partita, essendo il Milan è normale che si debba sempre puntare a vincere". LEGGI ANCHE: Cardinale, messaggio a sorpresa ai tifosi del Milan: “Vi dico che …” >>>