Milan, Ciarravano: “I giocatori devono dimostrare, si gioca tutto al derby”

Paolo Ciarravano, telecronista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul Milan in vista del derby. I rossoneri sono in una situazione complicata sotto tanti punti di vista. Le vittorie faticano ad arrivare, il gioco di Paulo Fonseca non si dimostra efficace e la rivoluzione è alle porte. L'allenatore portoghese è a rischio, secondo quanto trapela nelle ultime ore, Inter-Milan potrebbe essere l'ultima chance per Fonseca con il diavolo. Dopo la brutta prestazione in Champions League contro il Liverpool, i giocatori rossoneri sono chiamati a dare qualcosa in più. Il gioco sterile visto contro gli inglesi non piace a nessuno e Zlatan Ibrahimovic è pronto a cambiare tutto. Ecco il pensiero di Ciarravano sul derby: