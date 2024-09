Su quanto è in forma per la partita del Milan Glorie di oggi a Tbilisi (Georgia): “Quando si scende in campo per scopi benefici io ci sono sempre. Sono partito dal Brasile ed eccomi qua... Il Milan è una società dal grande cuore e lo dimostra con iniziative come questa. E poi sarà bello riabbracciare Kakha Kaladze e tutti i miei ex compagni”.

Su quanto ha vinto con il Milan dei primi anni Duemila: “Sì, di trofei ne abbiamo alzati, ma la cosa più bella che mi rimane di quegli anni è l’amicizia con questi ragazzi. Ogni volta che ci rivediamo è un’emozione. Siamo ancora una famiglia”.

Su Carlo Ancelotti, padre di quella famiglia rossonera: “Sì, papà Carlo (ride, n.d.r.). È stato un piacere essere allenato da lui: è un tecnico eccezionale che è stato fondamentale per tanti trionfi rossoneri. Sapeva sempre quello che doveva dire nello spogliatoio per trasmettere tranquillità prima di una gara importante. Non mi sorprende che stia continuando a vincere: come allenatore è il migliore al mondo, ma è soprattutto una grande persona. Sono fortunati i miei connazionali Vinícius, Rodrigo ed Endrick ad averlo a Madrid”.

"Derby? Mi ricordo che ribaltammo da 2-0 e a fine stagione fu Scudetto" — Sul derby di Milano vinto che ricorda con più piacere: “Quello che vincemmo in rimonta al mio primo anno a Milano. Perché perdevamo 2-0, ribaltammo il risultato e a fine stagione conquistammo lo Scudetto”.

Sull'avversario più tosto che aveva tra i nerazzurri: “Javier Zanetti. Quelli con lui erano confronti bellissimi perché spingeva tanto e io facevo lo stesso. Era una lotta... tra giganti, ma sempre all’insegna del rispetto”.

Sul seguire il Milan anche dal Brasile: “Sì, spesso. Non mi aspettavo un inizio così difficile, ma il tempo per recuperare c’è e sono convinto che questa squadra farà tanti punti. Il derby in questo senso è una partita importantissima: vincendola il Milan può agganciare l’Inter e rientrare nella lotta per lo Scudetto. Io ci credo”.

Su che derby Inter-Milan si aspetta domani: “Duro perché di fronte avremo una squadra forte, ma bisogna vincere per scalare la classifica. Se i nerazzurri ci battono, sarà più complicato recuperare e per questo dico che bisogna far bene”.

"Lautaro ha il gol nel DNA. Milan, Morata top. Emerson Royal ..." — Sull'Inter favorita: “La classifica dice questo, ma il derby è.… il derby ovvero un incontro imprevedibile che può cambiare la stagione”.

Sul giocatore che toglierebbe all'Inter: “Lautaro Martínez. Ha il gol nel DNA”.

Su chi punta tra i giocatori del Milan: “Álvaro Morata è stato un grande acquisto. Se verrà servito a dovere, segnerà molto in questa stagione. Speriamo anche nel derby”.

Su cosa pensa di Emerson Royal: “E’ bravissimo e, anche se nel Tottenham ha giocato poco, sono convinto che nel Milan farà molto bene. E’ un giovane e se si sblocca può dare molto alla squadra perché ha forza, grinta e ‘garra’”.

Sulla difesa a tre di Simone Inzaghi e quella a quattro di Paulo Fonseca: “In una gara tattica come questa, decisivi sono i dettagli e sono convinto che Fonseca troverà la mossa giusta”.

Sulla difesa a tre di Simone Inzaghi e quella a quattro di Paulo Fonseca: "In una gara tattica come questa, decisivi sono i dettagli e sono convinto che Fonseca troverà la mossa giusta".

Sulla squadra che vincerà lo Scudetto 2025: "Spero il Milan, ma, oltre all'Inter, attenzione alla Juve. Thiago Motta è bravo".