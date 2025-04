Derby, Figo: “Tifo sempre Inter. Milan? C’è instabilità in società”

Sull'Inter che può andare a vincere lo Scudetto in Serie A: "Sì, può vincere il Triplete ed è una cosa che mi rende felice per ciò che ho vissuto in nerazzurro e per il club. Tifo sempre Inter, porto con me grandi ricordi dei miei anni a Milano, abbiamo ottenuto grandi vittorie. Poi è ovvio che per vincere Champions, Serie A e Coppa Italia devi superare grandissimi ostacoli come il Barça, il Napoli che da agosto pensa solo al campionato e il Milan in coppa".

"Fonseca e Conceição? Quali allenatori non ha problemi?" — Sul Milan, dove i suoi connazionali Paulo Fonseca e Sérgio Conceição hanno avuto diversi problemi: "E quale allenatore non li ha? Parlo da osservatore esterno, ma penso che se c’è una certa instabilità in società il primo che la nota e la paga è l’allenatore".

Su Carlo Ancelotti che sembra al termine della sua avventura nel Real Madrid: "Sono nel calcio da tanti anni e so che il nostro mondo ha la memoria corta. Si fa fatica ad andare oltre l’ultima partita e al Real Madrid la cosa vale ancora di più. Detto questo mi sembra davvero strano che si metta in dubbio la capacità di un allenatore del valore di Ancelotti, che tra le altre cose è il tecnico che ha vinto di più col Madrid. A me pare assurdo che dopo la partita di Champions con l’Arsenal l’unica domanda che si sentiva qui tra radio e tv era sul futuro dell’allenatore. Nel calcio non si può vincere sempre, e la cosa vale anche per il Real".

"Su Ancelotti e Xabi Alonso dico che ..." — Su Xabi Alonso come possibile successore di Ancelotti: "È una domanda per Florentino Pérez …. Posso solo dire che Xabi sta facendo grandi cose con il Bayer Leverkusen, nel primo anno ha vinto la Bundesliga con grande autorità. Ora è in calo, ma mi sembra normale. Penso che in futuro avrà la possibilità di allenare il Real Madrid, ma quando non lo so".