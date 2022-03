Derby, Costacurta: “Milan adolescenziale sotto porta, limiti di gioventù”

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha elogiato la prestazione del Milan nel derby di Coppa Italia. Ma c'è anche una critica

Alessandro Costacurta bastone e carota. Se da un lato elogia il Milan per la prestazione nel derby di Coppa Italia contro l'Inter, dall'altro evidenzia i limiti di gioventù della squadra di Stefano Pioli dal punto di vista della cattiveria sotto porta. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Il Milan mi è sembrata una squadra in ripresa, l'Inter ha lo stesso tono, ci sono giocatori che non hanno brillantezza, soprattutto a centrocampo. I rossoneri sono stati adolescenziali sotto porta, abbiamo visto dei limiti di gioventù. Per la qualificazione è comunque tutto aperto".