Derby, Cauet: “L’Inter ha tutte le capacità per fare del male al Milan”

Benoit Cauet, ex giocatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del derby di Coppa Italia di domani, valido per il ritorno della semifinale 2024/2025. Ecco, di seguito, le sue parole:

Cauet: "Loro messi meglio di noi nel derby, ma abbiamo vinto tanto per anni"

"Per anni abbiamo vinto abbastanza, quest'anno loro sono messi meglio sotto questo punto di vista ma ogni derby ha la sua storia. Credo che l'Inter abbia la volontà e le armi per fare più male rispetto agli altri derby. Sarà una partita ancora più accesa essendo l'ultima della stagione e l'Inter ha tutte le capacità per fare del male al Milan".