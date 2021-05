Delio Rossi: “Lazio e Napoli in Champions. Pirlo resterà alla Juventus”

Delio Rossi, noto allenatore, ha parlato della corsa alla Champions League e del futuro di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus

Intervistato ai microfoni di 'Sportpaper.it', Delio Rossi, ex allenatore di Palermo e Lazio, ha parlato della lotta Champions e del futuro dell'allenatore della Juventus Andrea Pirlo. Queste le sue parole. "Secondo me tutto è abbastanza impronosticabile a causa del Covid, a 5 giornate dalla fine del campionato è tutto in bilico. Secondo me, la Lazio, che ha battuto il Milan lunedì, potrebbe raggiungere il quarto posto, perché per me ne ha di più. Però è anche vero che i biancocelesti contro il Napoli hanno preso cinque gol. Penso poi che anche il Napoli ne abbia di più. Pirlo? A me sembra che ci sia massima fiducia nei suoi confronti. Penso che Andrea Agnelli, perché è lui che ha fatto questa scelta, ha messo in preventivo che poteva anche non vincere quest'anno, perché Pirlo non ha mai allenato prima, in nessuna categoria. Io quindi penso che resterà sulla panchina della Juventus anche il prossimo anno".