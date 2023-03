Del Ben (Pres. Parco Sud): “Accordo di programma farebbe saltare gli ostacoli”

Inoltre, Del Ben ha spiegato quali sarebbero i famosi vincoli: "A governare il funzionamento del Parco Agricolo è un regolamento contenuto nel Piano di coordinamento territoriale dell'Ente. Qui si stabilisce che, nel caso di un progetto come quello de La Maura, non si può fare nulla. Un conto sono due campi da tennis per cui si può avanzare una presentazione, un conto sono le volumetrie di uno stadio. Per mettere quelle volumetrie lì serve una variante al Piano del Parco, con una tempistica che va da uno a due anni. Variante che va votata poi in Consiglio comunale. Altrimenti si può fare un accordo di programma".

"Sono convinto che a occuparsi di La Maura sarà la prossima governance del Parco, che sarà ben diversa da quella attuale, come stabilito dalla legge approvata lo scorso dicembre", prosegue Del Ben. "Lo schema della governance futura sarà questo: Tre rappresentanti dei comuni compreso il presidente, uno della Città metropolitana, uno del Comune di Milano e un rappresentante delle associazioni ambientaliste. Poi ci sono tre rappresentanti della Regione e due degli agricoltori". In merito ad eventuali discussioni avute con le parti in gioco per il progetto di nuovo stadio del Milan, Del Ben si è espresso così: "Al momento noi non siamo stati contattati da nessuno se non dai comitati contrari al progetto che incontreremo martedì per illustrare loro i passaggi tecnici sui vincoli".