De Zerbi: ‘Kaio Jorge mi piace. Berardi risolverebbe i problemi dei top club’

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato di due uomini-mercato come Kaio Jorge e Domenico Berardi

Intervenuto ai microfoni di 'Sportitalia', Roberto De Zerbi, nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato delle dichiarazioni su Kaio Jorge e Domenico Berardi. Queste le parole dell'ex calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan. "Kaio Jorge mi piace e piace molto. Non so cosa possa avere a che fare con la Juve e con altre squadre, però mi piace molto così come Carrascal, che è un altro giocatore di un talento incredibile e ha anche un passo che si presta ai campionati europei importanti. Berardi risolverebbe i problemi di tanti top club". Intanto il Milan segue Kolo Muani. Conosciamolo meglio nella nostra intervista esclusiva.