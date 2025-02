De Siervo: “La nuova Champions? Se la UEFA fa più soldi la Serie A vale meno”

Intervenuto alla tavola rotonda “Calciomercato: un’opportunità per i club e per la Football Industry”, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato della nuova Champions League: "La verità è che la Serie A perderà valore nel tempo se la Champions e le coppe diventeranno più ricche. E’ paradossale, ma chi fa il nostro lavoro deve sperare che non ci sia il secondo posto nel ranking. Parlo dal lato economico, non sportivo. Più la Champions cresce, più crescono spettatori che in passato guardavano i campionati nazionali. Il miliardo in più che questi signori intendono fare sarà drenato dai broadcaster dei campionati".