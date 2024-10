De Siervo: “Caso ultras? Bisogna rendere gli stadi un posto per le famiglie”

Ospite del Forbes Sport & Innovation Forum, l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato del tema legato al caso Ultras: "Questa è la settimana degli stadi, come avete letto, quindi avere la forza di andare in profondità, di bonificare le curve, di rendere gli stadi dei posti aperti alle famiglie, di consentire di passare non soltanto le due ore legate strettamente alla partita. Ma consentire come in qualunque altro stadio in tutto il mondo di poter stare un’ora e mezzo prima, un’ora dopo. La cosa più divertente dello stato del Paris Saint Germain è che in realtà la zona dell’hospitality prosegue per altre due ore".